تراجع الأسهم الأميركية والأنظار على اجتماع الفدرالي

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ ينتاب المستثمرين الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وقال رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group في مقابلة مع "العربية" إن ما يحدث في الوقت الحالي في الأسواق الأميركية، يعكس درجة المرونة الكبيرة في الاقتصاد، لكنه نبه إلى مخاطر أخرى تنشأ من تضرر الأهداف بعيدة المدى للشركات، برغم قصر مدة الانقطاع عن العمل بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن هناك تفاؤلا في أسواق الأسهم الأميركية بأن القروض الرخيصة ستكون أكثر في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن يكون مجلس الاحتياطي الفدرالي أكثر تريثاً في اتخاذ خطوات حاسمة تجاه الأسواق.

واعتبر أن الأسهم الأميركية، بالغت في الارتفاعات في المرحلة الماضية، ولذلك تتطلب المرحلة برامج تيسيرية وأن الأسعار الجذابة لأسواق الأسهم لن تكون وحدها كافية لاستمرار الارتفاعات.

وأشار إلى المبالغة في ارتفاع أسهم قطاع الطيران، رغم أن القطاع لم يزل لم يحقق تعافياً من الضربة القوية التي تلقاها من جراء أزمة كورونا.

وقد يقدم البنك وجهات نظر بشأن مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة على التعافي الاقتصادي ودفعت المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا لأعلى مستوى على الإطلاق.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 125.07 نقطة أو ما يعادل 0.45% إلى 27447.37 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.07 نقطة أو ما يعادل 0.59% إلى 3213.32 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 57.56 نقطة أو ما يعادل 0.58% إلى 9867.19 نقطة.