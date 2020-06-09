مستوى قياسي جديد لمؤشر ناسداك للأسهم التكنولوجية في وول ستريت

ارتفع مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي في تداولات يوم أمس الاثنين ليكون بذلك سجل مكاسب تزيد عن 44% من أدنى مستوى بلغه في الثالث والعشرين من مارس.



ويعد مؤشر ناسداك هو الأول بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الذي يتعافى بشكل كامل من انهيار السوق الناجم عن جائحة كورونا.

وقد قفز المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز500 أيضا بدعم من توقعات متزايدة بتعاف سريع للاقتصاد الأميركي من تداعيات فيروس كورونا.

وسيركز المستثمرون هذا الأسبوع على اجتماع الاحتياطي الفدرالي، الذي يبدأ اليوم ن وينتهي غدا، حيث سيناقش على الأغلب تقرير الوظائف.