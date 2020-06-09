هيئة سوق المال السعودية تقر خفض رأسمال "أسلاك" 20%

​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب شركة اتحاد مصانع الأسلاك تخفيض رأس مالها بنسبة 20%، من 438,750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال.

وذكرت الهيئة في بيان نشر على موقعها على شبكة الإنترنت أن عدد أسهم "أسلاك" سينخفض من 43,8750 مليون سهم إلى 35,1 مليون سهم.

وقالت الهيئة إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.