أسهم تسلا تحلق فوق مستوى 1000 دولار.. والصين كلمة السر

ارتفعت سهم شركة تسلا ليصل إلى ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك بعد زيادة الطلب على مبيعات "موديل 3" من سيارات تسلا في الصين، وهو ما زاد التكهنات بشأن الفرص الضخمة بالسوق الصيني، وحفز صعود السهم الأنباء عن تحسين أداء بطاريات سيارات الشركة الأميركية.

ووصال سعر السهم إلى 1,015.99 دولار محققا مكسب بنسبة 8%.

وتشير توقعات المحللين إلى أن الشركة ستقوم بتسليم نحو 100 ألف سيارة من مصنعها في الصين في أول أعوام تشغيله.

وقال المحلل دانيل أفيس، المحلل المختص في قطاع السيارات، إن هناك احتمالية أن ترتفع الأسهم أكثر من هذا المستوى، في ظل زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في الصين، وتخفيف الإغلاق الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، بجانب التحسينات على بطاريات سيارات الشركة.