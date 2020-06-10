ملياردير أميركي يجني 11 ملياراً من الاستثمار بهذا السهم

واجه الملياردير الأميركي، وارن بافيت، خلال الأسابيع الماضية الكثير من الانتقادات بسبب استثماره الذي وصفه بـ "الخاطئ" في أسهم شركات الطيران، التي ما لبست أن عادت للارتفاع مرة أخرى.

وهذا الأمر، دفع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى القول إن بافيت "ارتكب خطأ" بعدما باع أسهم شركات الطيران في أبريل الماضي.

لكن على ما يبدو أن الجميع سلطوا الأضواء على هذا الأمر، ونسوا أن استثمارات شركة بيركشاير، في شركة أبل، والتي تمثل 40% من محفظته الاستثمارية، ربحت 11 مليار دولار هذا العام.

وقال دافيد ميركيل، أحد مستثمري السوق أن الوقت قد حان لوارين بافيت لإعادة اكتشاف نفسه، مشيرا إلى أن الملياردير الأميركي البالغ من العمر 89 عاما لديه آراء عفا عليها الزمن.

وخسرت شركة بيركشاير أيضا المليونير بيل أكمان، بعد أن امتنعت الشركة عن توزيع أرباح ضخمة.

وبالرغم من هذا الهجوم المكثف، فإن بافيت قد يكون فعل على الأقل شيء صحيح، إذ تمتلك بيركشاير أكثر من 5.5% من أسهم شركة أبل، وذلك وفقاً للقوائم المالية للشركة حتى نهاية مارس الماضي.

وحققت أسهم شركة أبل مستوى قياسيا مرتفعا هذا الأسبوع، وهو ما زاد من القيمة السوقية للشركة إلى 1.5 تريليون دولار، وبلغت قيمة الأسهم التي تمتلكها بيركشاير 83 مليار دولار حتى يوم أمس.

وكانت حصة بيركشاير في شركة أبل تبلغ 72 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يعني أن الشركة ربحت 11 مليار دولار في استثمار واحد فقط والذي يمثل 40% من إجمالي محفظة الشركة.