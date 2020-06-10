5 تريليونات دولار قيمة سوقية لأكبر 3 شركات أميركية

على الرغم من تراجع مؤشري داو جونز وS&P عند إغلاق وول ستريت أمس، نجح مؤشر ناسداك بتسجيل مستوى قياسي مرتفع لليوم الثاني على التوالي حيث نجح باختراق حاجز 10000 نقطة للمرة الأولى.



وتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين. ومع عدم توقع إعلانات مهمة بشأن السياسة النقدية عندما يختتم البنك المركزي الأميركي اجتماعه اليوم الأربعاء سيدقق المستثمرون في تعليقاته بشأن قوة الاقتصاد الذي يعاد فتحه بعد إغلاقات مرتبطة بفيروس كورونا.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 300.14 نقطة، أو 1.09%، إلى 27272.30 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 25.21 نقطة، أو 0.78%، ليغلق عند 3207.18 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 29.01 نقطة، أو 0.29%، إلى 9953.75 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية لشركات آبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت 5 تريليونات دولار.