"أسواق المال الكويتية" تلغي كافة تداولات جلسة الأربعاء 10 يونيو

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية إلغاء كافة تداولات جلسة يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن.

وقالت الهيئة في بيان على الموقع الرسمي للبورصة الكويتية اليوم الخميس، إن افتتاح جلسة اليوم سيكون على اعتبار ما انتهت إليه جلسة أمس الأول الثلاثاء من إقفالات وأرصدة.

وكلفت الهيئة كلاً من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ ما جاء في البند السابق قبل بدء جلسة تداول اليوم الخميس وموافاة الهيئة بما يُفيد ذلك.

وأكدت الهيئة على ضرورة نشر القرار السابق على موقع البورصة الإلكتروني قبل افتتاح جلسة التداول.

وأوضحت الهيئة أن إلغاء كافة تداولات أمس جاءت بعد التصريحات التي أوردتها (كونا) على لسان جهة غير ذات اختصاص وهي اتحاد مصارف الكويت بما تضمنه من معلومات غير دقيقة بخصوص إلغاء التوزيعات النقدية للبنوك الكويتية للعام 2020.

وبينت أن التصريحات التي أطلقها اتحاد المصارف جاءت في توقيت لم يراعِ ساعات التداول في البورصة وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين والمستثمرين خلال جلسة أمس الذي أثر بشكل واضح سلبياً على مسار التعاملات وخاصة قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على نحو 70% من إجمالي سيولة السوق.

وذكرت أن بما يؤكد وجوب تدخل الهيئة على النحو السابق، هو صدور تصريح محافظ بنك الكويت المركزي في وقت لاحق من هذا اليوم بعد جلسة تداول أمس الأربعاء، ونشرته صحيفة محلية بذات التاريخ، وقرر فيه "أن إلغاء توزيعات البنوك النقدية اختياري ومَنْ لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحاً يمكنه التوزيع على المساهمين" مما يُخالف ما جاء في إعلان اتحاد مصارف الكويت.