مكاسب أسبوعية ببورصة مصر رغم أداء سلبي للأسهم القيادية

استقرت البورصة المصرية في المربع الأخضر محققة مكاسب أسبوعية هزيلة رغم الضغوط المستمرة والأداء السلبي للأسهم القيادية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الحالي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 6.3 مليار جنيه مرتفعاً بنسبة 1.1% وذلك بعدما صعد من مستوى 568.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 574.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس نهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97% مضيفاً نحو 210 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 10621 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10831 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 5.07% مرتفعاً من مستوى 1221 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 1283 نقطة في تعاملات الأسبوع الحالي مضيفاً نحو 62 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان والذي ارتفع بنسبة 3.92% مضيفاً نحو 77 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 1963 نقطة ف إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2040 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وأعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت القائمة 62 شركة.

وعلى صعيد تعاملات أمس الخميس، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، حيث هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.441 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1625 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12408 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4141 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة.