الدولار يرتفع مقابل الين والفرنك السويسري.. لهذا السبب

ارتفع الدولار الأميركي مقابل عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري، إذ تعافت الأسهم في البورصة الأميركية من أسوأ أداء يومي لها في 3 أشهر، في حين هبط اليورو مقابل العملة الأميركية، ماحيا مكاسب مبكرة.

ونزل الين مقابل الدولار لأول مرة في 5 جلسات، بينما تراجع الفرنك السويسري، إذ ارتفعت وول ستريت لتعوض بعضا من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة.

وصعد الدولار في تعاملات بعد الظهيرة 0.6% مقابل الين إلى 107.455 ين. ومع ذلك، ما زال أداء الدولار الأسبوعي مقابل الين هو الأسوأ منذ أواخر مارس آذار.

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ومقابل الفرنك السويسري، قفز الدولار 1.2% إلى 0.9551 فرنك.

وتراجع اليورو 0.6% إلى 1.1228 دولار، منخفضا من 1.1422، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر، والذي بلغه الأربعاء الماضي.

في غضون ذلك، صعد مؤشر الدولار 0.5% إلى 97.33 بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوع.

وهبط الجنيه الاسترليني على خلفية بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة قياسية بلغت 20.4% في أبريل نيسان من مارس آذار، إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة.

ويرى المستثمرون أن الرقم هو على الأرجح قاع الانهيار قبل تعاف طويل وبطئ.

ونزل الإسترليني في أحدث تعاملات 0.9% إلى 1.2487 دولار، وكان أكثر انخفاضا بشكل طفيف مقابل اليورو. وارتفع اليورو في تعاملات ما بعد الظهيرة 0.2% إلى 89.92 بنس.