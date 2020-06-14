أسمنت نجران تسدد صكوكا بـ 355 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت نجران قيامها الخميس الماضي بسداد كامل قيمة صكوك الشركة القائمة وبمبلغ إجمالي قدره 355 مليون ريال وقد تم تمويل عملية السداد من خلال تمويل بنكي حصلت عليه الشركة والذي تم الإعلان عنه 8 يونيو الجاري.

يذكر أن الشركة كانت قد قامت بتاريخ 14 يونيو 2015 بإصدار صكوك محلية بالريال السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ إجمالي قيمته 400 مليون ريال وقد تم طرحها طرحاً خاصاً بالقيمة الاسمية ومستحقة في 11 يونيو من عام 2020م.

وقد قامت الشركة في 12 ديسمبر 2019 بعملية إعادة شراء وإلغاء جزئي لهذه الصكوك بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون ريال تمثل 11.25% من إجمالي قيمة الإصدار، حيث تمت عملية الشراء والإلغاء الجزئي بالقيمة الاسمية للصكوك وتم تمويلها في ذلك الحين باستخدام موارد الشركة الذاتية.