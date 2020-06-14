أملاك العالمية تعلن الجدول الزمني لطرح أسهمها في السعودية

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري الجدول الزمني لعملية الاكتتاب في أسهمها بالسوق السعودية "تداول"، والتي ستبدأ 2 يوليو المقبل.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنه سيتم بدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات في 22 يونيو على أن يتم الانتهاء منها في 29 يونيو وتحديد سعر السهم في 30 يونيو الجاري.

وتعتزم طرح 27,180.000 سهم عادي، وتمثل هذه الأسهم ما نسبته 30% من رأس مال الشركة. وسيتم دفع صافي متحصلات الطرح للمساهمين البائعين بنسبة ما يمتلكه كل منهم من أسهم الطرح.

وفيما يتعلق باكتتاب الأفراد قالت الشركة إنه سينطلق في 2 يوليو المقبل على أن ينتهي في 5 يوليو فيما سيكون تخصيص الأسهم في 12 يوليو ورد الفائض للمكتتبين 15 يوليو.

ووافقت هيئة السوق المالية في 25 ديسمبر 2019م على طلب الطرح الذي تقدمت به الشركة.

وقد عينت أملاك شركة الأهلي كابيتال مستشارا ماليا، ومديرا لبناء سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب فيما يتعلق بأسهم الطرح.

كانت شركة أملاك العالمية تأسست عام 2007م شركة تمويل عقاري من خارج القطاع المصرفي وحصلت على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما") في عام 2013 م – وتوفر حلولاً تمويلية عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء من الأفراد والشركات ورجال الأعمال (ذوي الملاءة المالية).