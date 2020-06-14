سوق السعودية تتيح نشر إفصاحات المستشارين الماليين

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) إتاحة الإفصاحات للمستشارين الماليين على الموقع الإلكتروني لتداول، بهدف تعزيز الثقة في السوق المالية ورفع مستويات الحوكمة والإفصاح.

وقالت السوق المالية السعودية في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة تأتي سعياً منها إلى توفير المعلومات اللازمة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم، وانطلاقاً من دورها في تحسين سبل الافصاح وتوفير الأدوات اللازمة لرفع مستوى الشفافية في السوق.

وأكدت شركة السوق المالية السعودية حرصها على تمكين المستشارين الماليين من الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمرحلة الطرح والإدراج في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية، والالتزامات المتعلقة بمدير الاستقرارالسعري على الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وذلك من خلال النظام الآلي المحدد للإفصاح.