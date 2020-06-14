أرامكو تنفذ صفقة شراء 70% من سابك مقابل 69.1 مليار دولار

كشفت البيانات المنشورة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ صفقات خاصة على سهم سابك بقيمة إجمالية 259.1 مليار ريال.

وفيما يبدوا أن أرامكو قامت بتنفيذ صفقة شراء 70% من سابك بالسعر المعلن سابقا.

وتم تنفيذ 4 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 69.1 مليار دولار، ولم يتم الإعلان عن الجهة التي قامت بعملية الشراء، إلا أن كافة المعطيات تشير إلى أن وراء هذه الصفقات شركة أرامكو.

وحتى منتصف الجلسة بلغت قيمة التداول على سهم سابك خلال جلسة اليوم، والتي اطلعت عليها "العربية.نت"، 259.2 مليار ريال.

وفي ردها على سؤال "العربية نت"، قالت أرامكو "إن إتمام الصفقة يسير حسبما هو مخطط له، ومن المرجّح إكمالها قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري".

وتابعت في ردها على "العربية نت"، "تم الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة. وستعلن الشركة عن إتمام الصفقة في الوقت المناسب".

كانت أرامكو السعودية قد أعلنت مارس الماضي أن استحواذها على 70% من رأسمال شركة صناعة البتروكيماويات سابك من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، على مسار الإغلاق في الربع الثاني.

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وقالت أرامكو "جميع الموافقات التنظيمية الضرورية جرى الحصول عليها. سيصدر إعلان في الوقت المناسب".

وفي نوفمبر من العام الماضي توصلت شركة "أرامكو" السعودية لاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تعديل في شروط سداد شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وتقدر قيمة الصفقة بمبلغ 69.1 مليار دولار.