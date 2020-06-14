طرح مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية بالسعودية على العموم

نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 60 يوماً تقويمياً، تنتهي في 12 أغسطس المقبل.

وتهدف التعديلات المقترحة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إلى تنظيم وتطوير السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، لتصبح سوقًا متقدمة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتزيد من كفاءة القطاع المالي.

وتضمن مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة عدداً من التعديلات المقترحة في ضوء التعديلات المقترحة ضمن مشروع تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم الذي سبق نشره لاستطلاع مرئيات العموم، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل.

ويشمل المشروع تعديل متطلبات الحد الأدنى للمبلغ المترتب على كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين) في الطرح المحدود، وقصر طرح الأوراق المالية التعاقدية غير المدرجة على الحالات التي يكون فيها جميع المطروح عليهم مستثمرون من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين، أو موظفين لدى المصدر أو لدى أي من تابعيه.

كما جرى اقتراح عدد من التعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في ضوء التعديلات المقترحة على الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين ضمن مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الذي سبق نشره لاستطلاع مرئيات العموم، إضافةً إلى اقتراح عدد من التعديلات فيما يتعلق بطرح المنشآت ذات الأغراض الخاصة لأدوات الدين.