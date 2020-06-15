غولدمان ساكس: الدخول القوي للأفراد فاقم من تقلبات الأسهم

وجدت دراسة لبنك غولدمان ساكس أن الأسهم التي يفضلها المستثمرون الأفراد أو retail investors تفوقت بالأداء منذ بداية هبوط الأسواق المالية على تلك التي تفضلها صناديق الاستثمار والتحوط.

فقد ارتفعت محافظ الأسهم المفضلة من قبل الأفراد بنسبة ناهزت 60% مقارنة بالقاع المسجل في مارس، في حين ارتفعت تلك التي تهتم بها صناديق الاستثمار بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة.

وأضاف البنك أن الدخول القوي للمستثمرين الأفراد في الآونة الأخيرة فاقم من تقلبات وول ستريت وسط عمليات مكثفة قاموا بها لشراء وبيع أسهم الشركات التي تحظى باهتمام صغار المستثمرين مثل آبل وتسلا وفورد موتورز.