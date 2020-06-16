وول ستريت تنتعش.. مبيعات التجزئة الأميركية تقفز 18%

قفزت الأسهم الأميركية عند الفتح، الثلاثاء، بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة لشهر مايو أيار أحيت الآمال في انتعاش اقتصادي سريع بعد الجائحة، في حين تعززت الثقة أيضا ببيانات تظهر تراجع معدلات الوفاة بمرض كوفيد-19 في التجارب على عقار ستيرويدي نوعي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 563.52 نقطة بما يعادل 2.19% ليفتح على 26326.68 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 64.41 نقطة أو 2.10% مسجلاً 3131 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 223.76 نقطة أو 2.30% إلى 9949.78 نقطة.

وشهدت مبيعات التجزئة الأميركية ارتفاعا قياسيا في مايو أيار مع عودة 2.5 مليون أميركي إلى العمل وتخفيف قيود التنقل، وإن كان التعافي لا يعوض إلا جزءا ضئيلا من الانخفاضات التاريخية المسجلة في مارس آذار وأبريل نيسان وسط إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا بحسب "رويترز".

وقالت وزارة التجارة الثلاثاء إن إجمالي إيرادات التجزئة ارتفع 17.7% الشهر الماضي بعد انخفاض قياسي بنسبة 14.7% في أبريل نيسان. وتجاوزت المكاسب الزيادة القياسية السابقة المسجلة بنسبة 6.7% في أكتوبر تشرين الأول 2001 حين استأنف الأميركيون الإنفاق بعد تراجع قياسي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

وكان من المتوقع أن تقفز مبيعات التجزئة ثمانية بالمئة الشهر الماضي، وفقا لاستطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.

وأظهر التقرير أن مبيعات التجزئة باستبعاد مواد البناء والخدمات الغذائية والبنزين والمبيعات المتعلقة بالسيارات - وهو مقياس يحظى بالاهتمام - ارتفعت بنسبة قياسية بلغت 11%. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ترتفع بنسبة 4.7%.