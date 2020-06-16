الفيدرالي يوسع برنامج شراء سندات الشركات والأسواق تتفاءل

أعلن الفيدرالي أنه سيبدأ اليوم شراء سندات الشركات الأميركية من السوق الثانوية ضمن البرنامج الذي تم الإعلان عنه في مارس.

وقال الفيدرالي إنه سيتم توسيع البرنامج ليتم الشراء مباشرة من الشركات المصدرة وليس فقط من الصناديق المتداولة في البورصة.



وأشار بيان الفيدرالي إلى أنه سيقوم بإنشاء محفظة سندات الشركات التي تلبي معايير الفيدرالي الحالية بشأن الحد الأدنى للتصنيف الائتماني وأجل السداد الأقصى وغيرها من المعايير.

وتم الإعلان عن البرنامج في الثالث والعشرين من مارس الماضي، ولديه القدرة على شراء ما يصل إلى 750 مليار دولار من ائتمان الشركات من خلال السوقين الأساسية والثانوية.

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان، إن الاقتصاد الأميركي سيشهد انكماشا تاريخيا في الربع الثاني من العام الحالي قبل أن يبدأ بالتعافي، وإن البطالة ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2020.

وتوقع كابلان تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة تتراوح ما بين 35% و40% على أساس سنوي قبل أن يتعافى في النصف الثاني من العام.

وأضاف كابلان أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ربما وصل إلى ذروته، ومن المتوقع أن ينخفض على مدار الصيف، لكنه قد يبقى عند مستويات مرتفعة قرب الثمانية في المئة حتى نهاية العام.