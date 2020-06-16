بنك دبي الإسلامي يدرج صكوكاً بمليار دولار في ناسداك دبي

أعلنت بورصة ناسداك دبي إدراج صكوك بقيمة مليار دولار أميركي من قبل بنك دبي الإسلامي، أكبر البنوك الإسلامية في دولة الإمارات.

وأوضحت البورصة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حدّ الاكتتاب على الصّكوك وصل 4.5 ضعف تقريبا، بمعدل ربح 2.95% سنوياً، حيث جذبت هذه الصّكوك ما يقارب 50% من المستثمرين من خارج منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف الصّكوك لتعزيز التّدابير الّتي يتّخذها بنك دبي الإسلامي لدعم العملاء والشركات، في ظلّ بدء تعافي الاقتصاد في مرحلة ما بعد كورونا.

يعدّ بنك دبي الإسلامي أحد الجهات الرّائدة لإصدار الصّكوك في دولة الإمارات من حيث القيمة، والتي بلغت 6 مليارات دولار من مجمل سبع عمليات إدراج بما فيها هذا الأخير، بحسب "البيان" الإماراتية.

يذكر أنّ دبي تعدّ واحدة من أكبر مراكز إدراج الصّكوك في العالم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لجميع عمليات إدراج الصّكوك حتى الآن 66.3 مليار دولار.