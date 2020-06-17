تقلبات بأسواق الخليج والأسهم القيادية تهبط ببورصة مصر

أغلقت بورصات الشرق الأوسط الرئيسية على تغير طفيف اليوم الأربعاء، إذ ظل المستثمرون حذرين في ظل مخاوف من عودة حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا للزيادة.

وبلغت الإصابات الجديدة بكوفيد-19 مستويات مرتفعة غير مسبوقة في 6 ولايات أميركية، بينما تكافح بكين لاحتواء موجة تفش جديدة.

واستقر المؤشر القياسي السعودي بعد تقلبات في حركة الأسهم المالية وشركات البتروكيماويات. وصعد سهم بنك الرياض 0.8%، بينما تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5%، بحسب ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن تقييمات السوق السعودي فوق 22 مرة تأتي بسبب سرعة ارتفاع قطاع... هل باتت تقييمات الأسهم السعودية مبالغاً فيها بعد الارتفاعات الأخيرة؟ نشرة الرابعة





لكن سهم أرامكو السعودية المملوكة للدولة أغلق على ارتفاع 0.3% بعد أن قالت إنها استكملت الاستحواذ على حصة 70% في شركة البتروكيماويات سابك بقيمة 69.1 مليار دولار.

وارتفع المؤشر القطري 0.8% بدعم من زيادة 1.7% لسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، وصعود سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 3.9%.

ومحا مؤشر أبوظبي خسائره الأولية ليغلق مرتفعا 1.1%. وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارة، 1.6%، في حين ربح سهم شركة اتصالات 1.5%.

وخففت أبوظبي، وهي الإمارة الأكبر والأكثر ثراء في البلاد، أمس الثلاثاء القيود على الحركة، إذ أتاحت للمواطنين والمقيمين حرية مغادرة الإمارة دون إذن، لكنها تلزمهم بالحصول على إذن لدخولها.

وفي دبي، حيث تتوقف قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل بشكل شبه تام، تقدم المؤشر 0.1%، مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4%.

وهبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3%، إذ تراجعت أغلب الأسهم.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 0.3%، في حين خسر سهم مجموعة طلعت مصطفى 3%.

وقال البنك الدولي أمس إنه سيقدم 400 مليون دولار لدعم التغطية الصحية الشاملة في مصر التي تعاني من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة المصرية 47 ألفا و856 حالة إصابة بالفيروس ووفاة 1766 شخصا، مع الزيادة في عدد الإصابات اليومية خلال الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي تخفف فيه الحكومة القيود على الحركة قليلا.