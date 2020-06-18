الذهب مستقر وسط مخاوف من موجة كورونا الجديدة

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ تجاذب صعود الدولار وتراجع أسواق الأسهم العالمية المعدن الأصفر فيما تعرضت الأسواق لضغط من زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مما قد يهدد التعافي الاقتصادي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1726.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733.90 دولار. وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف في ديلي فيكس "لا نرى حقا محفزات واضحة للذهب هنا. من جانب لدينا الدولار أقوى لأن التصريحات التي صدرت مؤخرا عن الاحتياطي الاتحادي داعمة... ومن جانب آخر غياب مزيد من حزم التحفيز يضغط على المعنويات وتراجعت عوائد السندات. تلك التأثيرات المتعارضة تبقي الذهب مستقرا بقوة".

كما ضغطت المكاسب التي حققها الدولار الأميركي كملاذ آمن على جاذبية الذهب إذ تمسك مؤشر الدولار بالارتفاع أمام سلة من العملات الرئيسية.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى من الأسوأ في أزمة كورونا لكن مع فقدان 25 مليونا لوظائفهم واستمرار الجائحة فسيحتاج الاقتصاد للمزيد من المساعدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6% إلى 1932.52 دولار للأونصة، لكن البلاتين تراجع 0.7% إلى 813.48 دولار. وهبطت الفضة 0.4% إلى 17.51 دولار.