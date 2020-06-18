اليوم .. المرحلة الأخيرة لانضمام الأسهم السعودية لمؤشرات "فوتسي"

يكتمل اليوم الخميس انضمام سوق الأسهم السعودية اليوم لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة، حيث سيتم تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات فوتسي في 22 يونيو 2020 بحسب أسعار إغلاق يوم 18 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن تضخ الصناديق الخاملة التابعة لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية نحو 3.37 مليار ريال "899 مليون دولار"، بعد تقسيم هذه المرحلة إلى شريحتين، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وجذب تنفيذ مراحل الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" بنحو 100.7 مليار ريال "نحو 27 مليار دولار" للأسهم السعودية منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2018 حتى 11 حزيران (يونيو) الجاري.

وكانت "فوتسي راسل" قررت في مارس الماضي، تقسيم المرحلة الخامسة، التي تمثل 25% من وزن السوق السعودية في مؤشرها إلى شريحتين، الأولى 25% من المرحلة "6.25% من وزن السوق"، وتم تنفيذها في آذار (مارس) الماضي، والثانية 75% "18.75% من وزن السوق" التي يتم تنفيذها حاليا.

وكان من المفترض تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة كاملة في آذار (مارس) الماضي، إلا أن "فوتسي راسل" قسمتها إلى شريحتين لتقليل المخاطر على المستثمرين في السوق.

وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها ستنتهي في 22 حزيران (يونيو) الجاري لتقليل المخاطر على المستثمرين.

وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها ستنتهي في 22 حزيران (يونيو) الجاري لتقليل المخاطر على المستثمرين.

وقالت المؤسسة حينها، "إن الانضمام على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10%، الأول من أيار (مايو) 2019، 15%، 24 حزيران (يونيو) 25%، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25%، و23 آذار (مارس) 2020، 25%".

وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.

وقالت المؤسسة حينها، "إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن الربع سنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بـ50%، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100%".