مصر.. عودة قوية للمستثمرين الأجانب بسوق أذون الخزانة

قالت مصادر مصرفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن صناديق الاستثمار الدولية قامت بشراء أذون خزانة بقيمة 400 مليون دولار خلال يومين فقط، بعد توصل مصر لاتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي .

وكانت بيانات البنك المركزي قد أظهرت انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثاني خلال أبريل الماضي وذلك بنحو ملياري دولار، وذلك بعد تراجع حاد بأكثر من 10 مليارات دولار في مارس.

وسجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 7.5 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 9.5 مليار دولار نهاية مارس الماضي.

وفي هذا السياق، أوضح كبير محللي الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، في مقابلة مع "العربية"، أن هذا الأمر يؤسس إلى اتجاه تصاعدي جديد في دخول المستثمرين الأجانب في أدوات أسواق الدين مرة أخرى.

وقال: "في شهري مارس وأبريل، شهدنا خروجا كبيرا للأموال تجاوز الـ17 مليار دولار، عند الأخذ بعين الاعتبار الأذون والسندات.. لكن عدنا لنشهد انعكاسا لهذا الاتجاه في أوائل يونيو".

وأرجع ذلك إلى سببين:

1- توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بقرض مساند يستمر لسنة واحدة، بالتالي الحكومة تواصل الاقتراض الخارجي لسد الفجوة التمويلية.

2- تعديل لمستوى سعر صرف الجنيه المصري بنحو 3%.