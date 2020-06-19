5 مليارات جنيه مكاسب أسبوعية ببورصة مصر

على الرغم من الأداء العرضي المائل للهبوط، لكن تمكنت الأسهم المصرية من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة للأسبوع الثاني على التوالي.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الحالي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 5.1 مليار جنيه مرتفعاً بنسبة 0.88%

وذلك بعدما صعد من مستوى 574.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 579.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس نهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% مضيفاً نحو 26 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 10831 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10857 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 3.27% مرتفعاً من مستوى 1283 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 1325 نقطة في تعاملات الأسبوع الحالي مضيفاً نحو 42 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان والذي ارتفع بنسبة 2.4% مضيفاً نحو 49 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2040 نقطة ف إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2089 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وأعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت القائمة 60 شركة.

وعلى صعيد تعاملات أمس، تباينت مؤشرات البورصة المصرية، حيث هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 579.551 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 317.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.5 ألف عملية لعدد 182 شركة. وشهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 61 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 87 شركة، فيما لم تتغير مستويات 34 شركة عن أسعارها السابقة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 65.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 31.59%، والمستثمرين العرب على 3.29%.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على نحو 58.56% من إجمالي تعاملات البورصة خلال جلسة أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 41.43%.

ومالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 5.3 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 279.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.4 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 253.1 مليون جنيه، على التوالي.