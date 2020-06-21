الأسماك: تغطية اكتتاب حقوق الأولوية 84% وطرح المتبقي الثلاثاء

أعلنت الشركة السعودية للأسماك نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 25.14 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 29.89 مليون سهم.

وقالت "الأسماك" السعودية إن قيمة الأسهم المكتتب بها بلغت 252.4 مليون ريال، بنسبة تغطية 84.11%.

وذكرت الشركة أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وستبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 4.75 مليون سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 02/11/1441هـ الموافق 23/06/2020م وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 03/11/1441هـ الموافق 24/06/2020م.