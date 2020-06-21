بعد رفضها اللجوء للاحتياطي.. سهم "الاتحاد العقارية" يقفز 1.2%

ارتفع سهم شركة الاتحاد العقارية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بعد رفض الشركة اللجوء إلى الاحتياطي لإطفاء الخسائر.

وبحلول الساعة 11.20 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد سهم "الاتحاد" بنحو 1.22%، إلى سعر بلغ نحو 0.33 درهم.

وأعلنت اليوم الشركة، أن جمعيتها العمومية التي تم انعقادها عن بُعد يوم الخميس الماضي 18 يونيو، رفضت مقترح استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.9 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة.

ووفقاً لبيان صحفي، فإن العمومية رفضت أيضاً مقترح تجديد الموافقة الصادرة من الجمعية العمومية خلال شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، وهي الموافقة الخاصة بشراء أسهم الشركة بنسبة لا تتخطى 10% من رأس المال المدفوع لإعادة بيعها.

وفي يوم 25 مارس/آذار من العام الحالي، أعلنت شركة الاتحاد العقارية أن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة بلغت 2142 مليون درهم، تشكل 49.93% من رأسمالها البالغ 4289.54 مليون درهم.

يذكر أن الشركة كشفت عن تكبدها لخسائر بلغت 218.81 مليون درهم في نهاية العام الماضي، مقابل تحقيق أرباح بقيمة 62.32 مليون درهم في العام قبل الماضي.