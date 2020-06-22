التحقيق في الاستحواذ على رفينيتيف بـ 27 مليار دولار

فتح منظمو مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، الاثنين، تحقيقاً مدته أربعة أشهر في عرض بورصة لندن البالغ قيمته 27 مليار دولار للاستحواذ على شركة البيانات والتحليلات رفينيتيف.

ويخشى من الصفقة أن تضر بالتنافسية في المعاملات وأنشطة المقاصة ومنتجات البيانات المالية.

وحددت المفوضية الأوروبية 27 أكتوبر تشرين الأول موعدا نهائيا لقرارها.

وكانت رويترز قد أوردت في 15 يونيو حزيران أن الجهة التنفيذية المعنية بالتنافسية لدى الاتحاد الأوروبي ستبدأ تحقيقا شاملا بعد أن رفضت بورصة لندن تقديم تنازلات أثناء مراجعة الاتحاد الأوروبي المبدئية.

رفينيتيف مملوكة بنسبة 45% لتومسون رويترز التي تملك وكالة رويترز للأنباء.