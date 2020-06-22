توقعات بتراجع أرباح بنوك السعودية 10% هذا العام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا بنسبة 1.7% ليخسر 85.79 نقطة، ويقفل عند مستوى 7260.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، في مقابلة مع "العربية" إن 170 شركة أعلنت أرباحها من أصل 200 شركة مدرجة في السوق الرئيسي.

وأضاف أن هذه الأرباح المعلنة أظهرت تراجعا بنسبة 27% عند مقارنة أرباح الربع الأول من العام الحالي، مع نفس الربع من العام الماضي.

وشرح أن هذا التراجع تصبح نسبته أعمق وتبلغ 38% مع استبعاد أرامكو ومن المنطقي هذا الاستبعاد عند المقارنة لأن أرامكو حجمها كبير والمدرج منها فقط 3%.

وقال إن أرباح القطاع البنكي في الربع الأول من العام الحالي متراجعة بنسبة 7% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، متوقعا أن يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع أرباح القطاع البنكي 10% في العام الحالي كله.

وأوضح أن مكررات ربحية السوق تبلغ في الوقت الحالي عند 22 مرة ومع استبعاد ارامكو يقفز المكرر إلى 25 مرة مقابل معدل للسنوات العشر الماضية عند 17 مرة.

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وقال إنه "يفترض للشركات أن تحقق زيادة في أرباحها بنسبة 50% خلال 12 شهراً مقبلة من أجل العودة إلى مكررات ربحية عند 17 مرة وهذا أمر صعب جدا في الظروف الحالية".

وأوضح أن سبب هذه المكررات المبالغ بها هو توفر السيولة وضخ السيولة وخفض الفائدة في معظم أسواق المال في العالم.

وفي جلسة اليوم بسوق السعودية بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 265 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 269 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية، الباحة، العالمية، الأبحاث والتسويق، ونادك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أليانز إس إف، اتحاد اتصالات، مجموعة الحكير، باتك، والكابلات السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 6.80%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، سيرا، الجزيرة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، دار الأركان، الإنماء، سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 69.06 نقطة ليقفل عند مستوى 8027.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 ألف سهم تقاسمتها 832 صفقة.