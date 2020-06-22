ضغط على أسهم أميركا مع تجدد مخاوف كورونا

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض طفيف الاثنين، إذ غذت المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حالة القلق بشأن انتكاسة أخرى لأنشطة الأعمال بحسب "رويترز".

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 6.38 نقطة أو ما يعادل 0.02% إلى 25865.08 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.32 نقطة أو 0.11% إلى 3094.42 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.63 نقطة أو ما يعادل 0.01% إلى 9945.49 نقطة.

وسجلت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة تراجعاً جديداً بنسبة 10% في وقت يتسارع فيه ترقب المؤشرات المتضررة من جائحة كورونا.