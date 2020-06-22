مستثمر ربح 5900% من أمازون هذه توقعاته

أحد أفضل مديري صناديق الاستثمار أداء، والذي قام بشراء أسهم أمازون وألفابيت منذ عشر سنوات، يراهن حاليا على الأسهم التي ستربح من وباء كورونا مع تغير أسلوب حياة البشر.

وقال مارك أركوهارت، الذي يساعد في إدارة صندوق متخصص في الاستثمار طويل الأجل بأسهم النمو التابع لشركة بيلي جيفورد، إنه قام بتحديد الشركات التي تستفيد من النمو المتصاعد للخدمات عبر الإنترنت، إذ إن الانتشار طويل المدى لفيروس كورونا سوف يغير عادات المستهلكين.

"كنا نبحث عن الشركات التي تستطيع الاستفادة طويلة المدى من هذا التغير"، وفقا لأركوهارت الذي يعمل حاليا في الشركة التي تدير أصولا بقيمة 245 مليار دولار ويقع مقرها في إدينبيرج.

وأوضح أن فيروس كورونا عمل على تسريع بعض المتغيرات، وفتح عقول الناس، لاستهلاك المنتجات بطرق مختلفة. وأوضح أن الشركات التي حددها ستكون أضخم خلال 10 سنوات.

والصندوق الذي يديره أركوهارت متفوق على 99% عن باقي الصناديق وذلك على أساس العائد السنوي خلال 3 سنوات، كما أنه متفوق على 62% من الصناديق منذ بداية العام حتى الآن، بمكاسب بلغت 37%، وفقا لبيانات بلومبيرغ.

وبجانب نتفلكس، وتنسينت القابضة "Tencent Holdings"، قام الصندوق بشراء شركة المدفوعات الهولندية أيدن إن في "Adyen NV، بجانب شركة التمارين التفاعلية بيلوتون إنتراكتف (Peloton Interactive)".

ويركز الصندوق دائما عند شراء الأسهم على الأساسات المالية للشركات، وعلى الشركات التي تغير أساسات الصناعة. واستثمر الصندوق، منذ بدء أعماله في عام 2005، في أسهم أمازون والتي تشكل نحو 8.46% من إجمالي أصوله. وارتفعت أسهم أمازون منذ ذلك الوقت بنسبة 5892%. واشترى الصندوق أسهم ألفابت في 2008 ثم أسهم تينسينت، وبايدو في 2020، ثم أضاف إلى محفظته مجموعة علي بابا القابضة في 2015.