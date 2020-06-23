أسهم أوروبا ترتفع.. وتوقعات باندماجات بنكية

سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب قوية الثلاثاء بعد بيانات أفضل من التوقعات لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو عند 47.5 نقط.

وقال المشرف بالبنك المركزي الأوروبي أندريا إنريا، إن أزمة فيروس كورونا ستفسح المجال أمام عمليات اندماج واستحواذ بين بنوك منطقة اليورو سواء على المستوى المحلي أو العابر للحدود نظرا لأنها تقلص هوامش الربح بحسب "رويترز".

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وقال إنريا لصحيفة إل سولي 24 أوري الإيطالية اليومية "هذا يمكن أن يكون كذلك لأن الطوارئ الصحية قلصت هوامش الربحية"، مضيفا أن البنوك المركزية مستعدة لتدشين مشاورات عامة عن كيفية تقييمها للاندماجات.

وتابع إنريا "يمكن أن نلعب دورا ولكن سيكون علينا النظر لما يمكن أن يحدث على الصعيد التشريعي ومن جانب سلطات أخرى، لاسيما في الاندماجات العابرة للحدود"، في إشارة إلى عقبات تنظيمية أمام إدارة السيولة ورأس المال بعد الاندماج.

وردا على سؤال عن الاستحواذ المقترح لبنك انتيسا سان باولو الإيطالي على منافسه الأصغر يو.بي.آي بانكا الذي تلقى موافقة البنك المركزي الاوروبي، قال "نحن نحبذ صفقات الاستحواذ بشكل عام ولكن بحذر".