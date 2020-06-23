الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر مقابل اليورو

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته منذ مارس آذار مقابل اليورو الثلاثاء لكنه ارتفع أمام الدولار مع تحسن الشهية العالمية للمخاطرة بفعل بيانات اقتصادية أوروبية إيجابية وانحسار حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قلل الطلب على الدولار الأميركي.

وتلقى اليورو دعما من تعافي نشاط الشركات الفرنسية بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران ليعود إلى النمو بعد 3 أشهر من تراجع لم يسبق له مثيل. وحصلت العملة الأوروبية على دعم إضافي من بيانات تظهر انحسار التباطؤ في منطقة اليورو مجددا هذا الشهر.

وهبط الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر مقابل اليورو عند 90.775 بنس قبل أن يتعافى قليلا إلى 90.440 بحلول الساعة 1615 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 0.17% عن مستواه في بداية الجلسة.

وارتفع الإسترليني مقابل العملة الأميركية 0.45% إلى 1.2517 دولار.