سهم "آبل" يحلق عالياً لأعلى مستوى بتاريخه.. لهذا السبب

حلق سهم "آبل" لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من قرار الشركة بعدم استخدام رقائق "إنتل" داخل أجهزة "ماك" الجديدة.

وبتلك الخطوة، يمدد "عهد آبل" باعتبارها شركة التكنولوجيا الأكثر قيمة في العالم، مع اقتراب قيمتها السوقية من 1.6 تريليون دولار.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"آبل" تيم كوك خلال مؤتمر المطورين السنوي العالمي " Worldwide Developers Conference " في كاليفورنيا، أن الشركة ستستبدل رقائق "إنتل" بأخرى من إنتاجها داخل كافة أجهزة كمبيوتر "ماك" المستقبلية.

موضوع يهمك أعلنت شركة آبل اليوم الاثنين عن إطلاق الإصدار 14 من نظام التشغيل iOS المخصص لهواتف آيفون التابعة لها والذي جاء بالعديد... آبل تكشف عن ميزة تحول آيفون لمفتاح رقمي يشغل السيارات تكنولوجيا

ووصف كوك هذه الخطوة بأنها تغير قواعد اللعبة لما تعد الآن الشركة الأكثر قيمة في العالم.

وسجلت أسهم "آبل" ارتفاعاً بنسبة 2.1% في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء لتتداول عند 366.55 دولاراً لكل سهم، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وحركة من شأنها أن تمد مكاسب السهم حتى الآن إلى حوالي 24.5% وتقدر المجموعة بنحو 1.585 تريليون دولار.

وفي التفاصيل، وباستخدام البنية التابعة لـ ARM Holdings البريطانية، التي تم شراؤها من قبل سوفت بنك اليابانية مقابل 31 مليار دولار في عام 2016، يمكن لشركة آبل تصميم رقائقها الخاصة بطريقة تربط أجهزة كمبيوتر "ماك" بسلاسة أكبر مع جهاز iPad الأكثر شهرة للشركة، بالإضافة إلى جهاز iPhone الخاص بها.

كما يمكن أن يساعد الشركة على التحكم في إصدارات المنتجات المستقبلية وتوسيعها، وتحسين هوامش الربح، وربما تقليل اعتماد قسم الأجهزة على مبيعات "آيفون"، بحسب ما ورد في الموقع الإلكتروني الاقتصادي "the street".

وفي هذا السياق، قال كوك: "في آبل، يعد دمج الأجهزة والبرامج أمراً أساسياً لكل ما نقوم به".