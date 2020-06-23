مستشار البيت الأبيض يتراجع عن كلامه.. واليورو يتنعش!

ارتفع اليورو وعملات أخرى، اليوم الثلاثاء، بعد أن قال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو إن تصريحاته بأن الاتفاق التجاري مع الصين "انتهى" اُجتزأت من سياقها.



وتلقت العملة الموحدة دفعة من انتعاش أنشطة الشركات الفرنسية أكثر من المتوقع في يونيو حزيران، لتعاود النمو بعد تراجع غير مسبوق استمر 3 أشهر.

موضوع يهمك أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن التراجع التاريخي لاقتصاد منطقة اليورو انحسر من جديد في الشهر الحالي، مع استئناف قطاعات كبيرة... جرعة أمل..التراجع التاريخي لاقتصاد منطقة اليورو "ينحسر" اقتصاد





وقال نافارو أمس الاثنين إن الاتفاق التجاري مع الصين "ما زال ساريا"، ليتراجع عن تصريحات أدلى بها في وقت سابق بأن الاتفاق "انتهى" مما أوقد حالة تقلب في الأسواق التي ينتابها القلق بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.



وأوضح نافارو أن تعليقاته اُجتزأت بشدة من سياقها، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة إن الاتفاق مع الصين ما زال "قائما بالكامل".



وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في أسبوع، بعد أن انخفض في وقت سابق، وتراجعت العملة اليابانية التي تُعتبر ملاذا آمنا لأدنى مستوى في ستة أيام نتيجة لذلك.



وكان تداول الدولار الأسترالي مرتفعا 0.3% في التداولات عند 0.6928 بعد أن صعد إلى 0.6935 وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو حزيران. وقبل ذلك انخفضت العملة الأسترالية 0.7%.



وقلص اليوان الصيني في التعاملات الخارجية معظم الخسائر التي تكبدها في وقت سابق ليجري تداوله عند 7.0669 للدولار في السوق الخارجية بارتفاع 0.2% خلال الجلسة.



وانخفض الين الياباني 0.2% إلى 107.10 مقابل الدولار. بينما ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1306 دولار وهو أعلى مستوى في أسبوع.



كما انتعشت عملات دول شمال أوروبا، إذ صعدت الكرونة النرويجية ما يزيد عن 1% مقابل الدولار و0.7% مقابل اليورو.