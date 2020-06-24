الأسهم الأوروبية تهبط  0.5% بفعل القطاعات الدفاعية 

تراجعت الأسهم الأوروبية، في بداية تداولات اليوم الأربعاء، بسبب القطاعات الدفاعية مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر في ظل زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% وتراجعت أسهم شركات الغذاء والمشروبات والاتصالات والرعاية الصحية بين 0.7 و0.8%. وكان المؤشر قد أنهى الجلسة السابقة قرب أعلى مستوى في أسبوعين.

وأعلنت الكثير من الولايات الأميركية عن زيادات قياسية يومية لأعداد المصابين بكوفيد -19 في الأسابيع الأخيرة. كما أجج تقرير يفيد أن دولا في الاتحاد الأوروبي تتأهب لمنع دخول الأميركيين مخاوف من فرض مزيد من القيود قد تُخرج التعافي الاقتصادي عن مساره.

وكان أكبر خاسر على مؤشر ستوكس 600 مجموعة إيفولوشن جيمنج السويدية ونزل السهم 7.4% بعد أن عرضت شراء نت إنت مقابل 19.6 مليار كرونة سويدية (2.12 مليار دولار) وقفز سهم الأخيرة 30%.

وارتفع سهم شركة إيه.إم.إس النمساوية المنتجة لأجهزة الاستشعار 4.3% بعد أن رفع جيه.بي مورجان تصنيف السهم "لزيادة الوزن في المحفظة" من "محايد" بينما قفز سهم ديالوج سيميكونداكتور 6.8% بعدما رفعت توقعات الإيرادات الفصلية.