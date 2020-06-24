الريال اليمني يفقد 12% من قيمته في 5 أشهر

كشف تقرير اقتصادي، عن تراجع قيمة الريال اليمني أكثر من 12% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، منبها من خطورة التدهور المتسارع لسعر الريال اليمني في ظل استمرار الحرب وتداعيات فيروس كورونا.

وتطرق التقرير الصادر حديثاً عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" إلى التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن تلك التداعيات السلبية انعكست على أسعار السلع والمشتقات النفطية وتحركت الأسعار صعوداً بنسب متفاوتة بين المدن اليمنية.

وأشار إلى أن العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، كانت الأعلى في ارتفاع الأسعار بنسبة 16% تلتها محافظتي حضرموت ومأرب.

وفقد الريال اليمني 176% من قيمته خلال خمس سنوات من الحرب في البلاد، كما فقد ما يقرب من 12% من قيمته خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي فقط، وذلك مقارنة بما كان عليه سعر صرف الريال مقابل الدولار في ديسمبر الماضي 2019.

وأوضح التقرير، اختلاف أسعار صرف الريال اليمني في المناطق التي تديرها جماعة الحوثي عن تلك التي تديرها الحكومة الشرعية، اذ تبلغ نسبة الفارق 15% لصالح الريال في مناطق سيطرة الحوثيين.

يذكر أن قيمة الدولار الأميركي الواحد وصلت إلى 735 ريالا يمنيا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ مطلع يونيو الجاري.