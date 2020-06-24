بورصة مصر تلغي عمليات على "هيرميس" لهذه الأسباب

قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية المجموعة المالية هيرميس القابضة والمنفذة بجلسة أمس الثلاثاء الموافق 23 يونيو الحالي.

وقالت البورصة في بيان اليوم، الأربعاء، إنه تقرر تعديل سعر فتح الورقة المالية لجلسة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 ليصبح 12.61 جنيه للسهم، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية.

موضوع يهمك أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" القابضة، وصندوق مصر السيادي عن الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري... هيرميس تقود صفقة للاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي بنوك وتمويل

وصباح اليوم، أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي، الحصول على الموافقة من البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي.

وأوضحت "هيرميس"، أن هذا الإجراء بغرض الاستحواذ على نحو 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي.

وأوضحت، أنه في حالة اتمام الصفقة تصبح هيرميس مالكة لنسبة 51% وصندوق مصر السيادي مالكاً لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك، بينما يحتفظ البنك واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

وأظهرت القوائم المالية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، خلال الربع الأول من 2020، تراجع أرباحها بنسبة 74% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحاً بلغت 98.92 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت نحو 380 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.