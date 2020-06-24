أسعار الذهب في مصر تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

بدعم المكاسب التي يحققها المعدن الأصفر على المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وفي بيان، قالت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات والمصوغات باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية لأعلى مستوى في أكثر من 8 سنوات.

وأوضحت الشعبة أن سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع ليسجل نحو 797 جنيهاً وهو أعلى مستوى له في تاريخ السوق المصرية، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 683.15 جنيه. وأيضاً، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 911 جنيهاً، فيما قفز سعر الذهب إلى مستوى 6376 جنيهاً.

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عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 8 سنوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تصاعد المخاوف بشأن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد. واستفاد معدن الذهب من زيادة طلب المستثمرين على الأصول الآمنة بعد تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة بالوباء داخل وخارج الولايات المتحدة ومع ترقب إجراءات التحفيز لمكافحة الضربة الاقتصادية للوباء الذي تحول إلى جائحة عالمية.

وفي تعاملات مبكرة من جلسة اليوم الأربعاء، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس المقبل بنحو 0.3% إلى مستوى 1787.90 دولار للأوقية. كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.1% ليسجل 1770.38 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1774.65 دولار في وقت مبكر من التعاملات وهو أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر من العام 2012.

وقال رأفت عادل، صاحب محل مجوهرات في الجيزة، إن أسعار غرام الذهب عيار 21 الأكثر بيعاً في السوق المصري تقترب في بعض المناطق من مستوى 880 جنيهاً، بسبب تكلفة المصنعية التي تتراوح ما بين 30 و80 جنيهاً.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة في حجم الطلب على الذهب، خصوصاً مع اتجاه عدد كبير من المصريين إلى وضع مدخراتهم في كميات من الذهب، متوقعاً أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة بدعم الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب عالمياً.