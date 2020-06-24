هيرميس للعربية: أسعار النفط ستصعد بهذا الموعد

توقع رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أحمد شمس الدين، أن ترتفع أسعار البترول في الربع الأول من العام المقبل، بسبب إعادة فتح الاقتصادات التي ستقلل من المخزونات.

وقال شمس الدين في مقابلة مع "العربية" إن المجموعة تمكنت من عقد أول مؤتمر افتراضي وسيكون متكرراً في المستقبل.

وأضاف أن المؤتمر الافتراضي عن بعد حضره 72 شركة من المنطقة العربية والإفريقية و480 مستثمراً معظهم مستثمرون من المؤسسات مثل صناديق الاستثمار.

وناقش المؤتمر تأثير جائحة كورونا وتأثر هيكل التكلفة وآفاق التأثر مع الفتح التدريجي للاقتصاد واستمرارية الأعمال وأسعار البترول.

وقال إن اقتصاديات دول الخليج، تأثرت وكان هناك تأثير على السيولة في مختلف دول العالم، بسبب الإغلاق لمواجهة وللوقاية من الفيروس.

وتوقع استمرار اتجاه البنوك المركزية إلى اتجاه التيسير النقدي، وهذا يعظم من السيولة المحلية، ولذلك نرى أن أسعار الفائدة انخفضت ومع الفتح التدريجي سوف تستمر الأمور بالتحسن.