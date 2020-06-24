20 دولارا تفصل أونصة الذهب عن بلوغ مستوى 1800 دولار

يواصل الذهب الارتفاع ليقترب من مستوى 1800 دولار للأونصة.

يأتي ذلك على خلفية المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا، إلى جانب خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة وضخ تريليونات الدولارات ضمن خطط التحفيز لمواجهة الوباء، والارتفاع المحتمل للتضخم. الأمر الذي يدفع المستثمرين للهروب إلى الملاذات الآمنة.

وفي هذا السياق، يستبعد رئيس شركة تارجت للاستثمار نورالدين محمد، في مقابلة مع "العربية"، أن تصل الأونصة إلى مستويات الـ2000 دولار في الأسابيع المقبلة، وذلك مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا وما سيستتبعه من تراجع للطلب على الملاذات الآمنة.

وتوقع أن تلامس أونصة الذهب مستويات الـ1890 دولار كحد أقصى مع نهاية العام الجاري، وهي المستويات التي وصلت لها في العام 2012.

وصعد الذهب لأعلى مستوياته في 8 سنوات تقريبا اليوم الأربعاء، إذ تلقى الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال بمزيد من التحفيز لمكافحة الضرر الاقتصادي.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1767.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس 1773 دولارا وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2012 في التعاملات المبكرة في آسيا.



وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1785.80 دولار.



وتبنت البنوك المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز قوية وتُبقي أسعار الفائدة منخفضة، مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع بأكثر من 16% منذ بداية العام.

ويُعتبر المعدن الأصفر على نطاق واسع أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملات.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1921.46 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.3% إلى 826.54 دولار ونزلت الفضة 0.3% إلى 17.89 دولار.