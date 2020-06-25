الأسهم السعودية ترتفع 0.3% وسط تراجع الأسواق الخليجية 

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الخميس، مع ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في أنحاء المنطقة، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه العام مدعوما بأسهم البنوك ليغلق على ارتفاع طفيف.

وارتفع عدد حالات فيروس كورونا المستجد في دول الخليج العربية الست لمثليه في شهر إلى أكثر من 400 ألف، مع رفع أكبر اقتصادين في المنطقة هذا الأسبوع حظر التجول الذي كان مفروضا لاحتواء تفشي المرض.

وصعد المؤشر السعودي 0.3%. وأغلق سهم مجموعة سامبا المالية مرتفعا 4.1% قبل أن يطلب هو والبنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، من البورصة تعليق التداولات لجلسة واحدة قبيل إعلان مهم.

كانت رويترز أوردت نقلا عن مصادر أن البنكين في المراحل المبكرة من محادثات اندماج.

وكان الأهلي التجاري، الذي أغلقت أسهمه مستقرة اليوم، تخلى عن خطط للاندماج مع بنك الرياض في ديسمبر كانون الأول. وأغق سهم بنك الرياض على صعود 3.4%.

وفقد مؤشر دبي 0.6% تحت وطأة انخفاض بنسبة 1.1% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني وتراجع نسبته 0.7% لسهم إعمار العقارية القيادي.

بدأ الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، إلغاء مئات الوظائف هذا الأسبوع بعد أن عجلت أزمة فيروس كورونا بتسريحات كانت مزمعة، حسبما أوردته رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر.

ولم يتضح الحجم الكامل للتسريحات بعد، لكن مصدرا قدرها بنحو 10% من العاملين، أي نحو 800 شخص.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 1%، حيث نزل سهم بنك أبوظبي الأول 1.6%.

وتراجع مؤشر قطر 0.4% متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.6%.

كانت فيتش للتصنيفات الائتمانية قالت أمس الأربعاء إن البنوك القطرية تواجه خطر تقلبات في أوضاع التمويل الخارجي.

وفي مصر، تراجع المؤشر القيادي 1.3% في ظل انخفاض جميع أسهمه. وتصدر سهم البنك التجاري الدولي الخسائر بانخفاضه 2%.

وفيما يلي إغلاق الأسواق العربية:

السعودية ارتفع المؤشر 0.3% إلى 7232 نقطة

أبوظبي تراجع المؤشر 1% إلى 4286 نقطة

دبي تراجع المؤشر 0.6% إلى 2087 نقطة

قطر تراجع المؤشر 0.4% إلى 9185 نقطة

مصر تراجع المؤشر 1.3% إلى 10891 نقطة

البحرين تراجع المؤشر 0.1% إلى 1279 نقطة

سلطنة عمان استقر المؤشر عند 3526 نقطة

الكويت تراجع المؤشر 0.2% إلى 5657 نقطة