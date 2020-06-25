تعليق تداول سهمي "الأهلي التجاري" و"سامبا" للإعلان عن حدث جوهري

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" تعليق تداول البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الخميس وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب البنك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

وقالت تداول عن تعليق التداول تمهيداً للإعلان عن حدث، على أن يستأنف التداول يوم الأحد المقبل 28 يونيو.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة، إن البنك الأهلي التجاري، الذي يعد أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، يسعى للاستحواذ على منافسه بالسوق، مجموعة سامبا المالية، في صفقة قد تصبح أكبر عملية استحواذ بالقطاع المصرفي هذا العام.

ويجري البنكان محادثات بشأن الإندماج المحتمل، وفقا للمصادر التي أشارت إلى أنه من الممكن الإعلان عن هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتراجعت أسهم مجموعة ساما المالية بنسبة 26% منذ بداية العام، لتصل القيمة السوقية لها نحو 13 مليار دولار.

كما علقت تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الخميس تمهيد للإعلان عن حدث هام.

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ولم تتضمن بيانات "تداول" أي توضيح عن ماهية الحدث الهام الذي من المتوقع أن يعلن عنه البنكان.

يذكر أن "سامبا" حققت نمواً في أرباحها بالربع الأول من 2020، وصل إلى 19.6%؛ لتبلغ 1.27 مليار ريال، مقابل 1.07 مليار ريال بالربع الأول من 2019.

كما ارتفعت أرباح "الأهلي" بنسبة 2.1% في الربع الأول من 2020؛ إلى 2.83 مليار ريال ليستحوذ على 25.1% من صافي أرباح قطاع البنوك السعودية.