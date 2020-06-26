استثمارات بـ2.6 مليار دولار في أدوات خزانة محمية من التضخم

قال بنك أوف أميركا اليوم الجمعة، إن المستثمرين ضخوا 2.6 مليار دولار في أدوات الخزانة المحمية من التضخم في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، وهي أكبر قيمة تستقطبها على الإطلاق.

وأضاف بنك أوف أميركا في تقرير أن الأسهم الأميركية والنفط يتجهان صوب تحقيق أفضل عائد فصلي في 50 عاماً.

علاوة على ذلك، شهدت صناديق الذهب سادس أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق، فيما سجل قطاع التكنولوجيا أكبر عمليات استرداد منذ أكتوبر 2019.

وقال بنك أوف أميركا إن السندات جذبت 19.2 مليار دولار، بينما استقطب الذهب 2.9 مليار دولار، فيما فقدت الأسهم 7.2 مليار دولار، وخسرت أدوات النقد 7.6 مليار دولار.