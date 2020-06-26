الإمارات.. 14 سهماً على "شاشة الفئة الثانية" الأربعاء

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أن 14 سهماً سيتم نقلها إلى شاشة الفئة الثانية في أسواق المال المحلية، ليتم تداولها بشكل منفصل عن السوق الرئيسي، بدءاً من يوم الأربعاء القادم، لإتاحة الفرصة للمستثمرين لاتخاذ قرار بشأن استثماراتهم في الشركات المتعثرة مع اتخاذ ضمانات كافية لحمايتهم.

وذكرت الهيئة في رسالة لشركات الوساطة المرخصة أن الأسهم، هي: بنك الاستثمار، أملاك للتمويل، الإمارات للمرطبات، يونيكاي للأغذية، ماركة، دي إكس بي إنترتينمينتس، الخزنة للتأمين، الخليجية للاستثمارات العامة، دريك آند سكل، الفردوس القابضة، الإثمار القابضة، المدينة للتمويل والاستثمار، الاستشارات المالية الدولية، آن ديجيتال سيرفيسز.

وأوضحت أن القائمة ستخضع لإجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة، حيث سيتم نقلها من الشركات المدرجة المتعثرة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية وسيتم إدراجها في شاشة جديدة تعرف بـ"شاشة الفئة الثانية".

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وطلبت الهيئة من شركات الوساطة بوضع نظام (يدوي/‏‏ إلكتروني) يسمح للمستثمر الراغب في شراء أسهم هذه الشركات بتوقيع أو تسليم إقرار يفيد بأنه اطلع على إفصاحات الشركة التي يعتزم شراء أسهمها واطلع على آخر البيانات المالية المفصح عنها وأنه مدرك مدى خطورة الاستثمار في أسهم الشركة ويتحمل المخاطر، وفقا لما نقلته "البيان".

وشددت على عدم إدخال أمر الشراء دون الحصول على الإقرار وأن يتم حفظه مع أرشيف الأوامر في نظام شركات الوساطة ليمكن الرجوع إليه لغايات التحقيق أو التفتيش.

وأضافت "الأوراق المالية" أن الأسواق المحلية شرعت في اتخاذ الإجراءات العملية لتطبيق القرار في إطار جهودها لحماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية وفي خطوة يتوقع أن تنعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين بالأسواق المالية.

وبمقتضى القرار تضم شاشة الفئة الثانية الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، بالإضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق إدراج أسهمها 6 أشهر فأكثر كما سيتم وضع هذه الشركات على قائمة المتابعة watch list لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح.