"التجاري الدولي" يتصدر تداولات بورصة مصر

حافظ البنك التجاري الدولي – مصر، على صدارة قائمة أنشط 10 شركات في البورصة المصرية، وذلك من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" خلال جلسات الأسبوع الماضي.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد تصدر البنك التجاري الدولي – مصر قائمة أعلى الشركات بحجم تداول بلغ 6.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول بلغت نحو 443.8 مليون جنيه.

وفي المركز الثاني جاءت شركة "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 44.8 مليون ورقة، وقيمة تداول بلغت نحو 308.6 مليون جنيه.

وحلت المجموعة المالية "هيرميس القابضة" في المركز الثالث بحجم تداول بلغ 16.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 231.4 مليون جنيه.

وجاء سهم شركة "سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية" في المركز الرابع بحجم تداول 45.6 مليون ورقة وبقيمة تداول بلغت 212.6 مليون جنيه.

وفي المركز الخامس جاء سهم شركة "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 119.9 مليون ورقة، وقيمة تداول بلغت نحو 175.6 مليون جنيه.

وجاءت شركة "العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات "راميدا" في المركز السادس بحجم تداول بلغ 34.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 155.7 مليون جنيه.

ثم حلت "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" في المركز السابع بحجم تداول بلغ 25 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت نحو 143.4 مليون جنيه.

وفي المركز الثامن جاءت "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 67 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 139.6 مليون جنيه.

وجاءت شركة "جي بي اوتو" في المركز التاسع بحجم تداول يبلغ 68.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت نحو 133.9 مليون جنيه.

وفي المركز العاشر والأخير جاءت شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 46.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت نحو 127.8 مليون جنيه.