جمعية الصمعاني تقر توزيع أسهم مجانية ونصف ريال للسهم  

أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، اليوم الأحد، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تضمنت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة والتي عقدت باجتماعها الأول مساء الخميس حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة بلغت 81.5%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الجميعة وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019 بمبلغ 750 ألف ريال بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%5) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

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ووافقت الجمعية أيضا على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (أسهم منحة) للمساهمين وذلك وفقا لمايلي:-

- رأس المال قبل الزيادة 15 مليون ريال، ورأس المال بعد الزيادة 25 مليون ريال.

- نسبة الزيادة في رأس المال 66.67% وعدد الأسهم الممنوحة سهم واحد لكل سهم ونصف مملوكة.

- عدد الاسهم قبل الزيادة 1.5 مليون سهم، وعدد الاسهم بعد الزيادة 2.5 مليون سهم.

وعزت الشركة الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملائة المالية.