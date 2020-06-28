الراجحي كابيتال: اندماج "NCB" وسامبا يخفض التكاليف 10%

قال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال إن اندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية سيعمل على تخفيض التكاليف بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وقال في لقائه مع "قناة العربية" إن تكاليف البنكين بلغت 9.2 مليار ريال العام الماضي، و"رفعنا تقدرينا لها إلى 9.5 مليار ريال" العام الجاري. وفي حال هبوط التكلفة بنسبة 10% بما يعادل 950 مليون ريال، سيرفع ربحية سهم الكيان الجديد إلى 3.3 ريال.

وأوضح أن التناغم أو التفاعل المتبادل (Synergy) بين البنكين، سيحتاج إلى متوسط عامين إلى 3 أعوام لتحقيقه، مشيرا إلى أن تكلفة هذا التناغم تعادل 1.5 إلى 2، ما يعني "إذا ما قام الكيان الجديد بتوفير مليار من الممكن أن يكلفهم مليارين لكن في 3 سنوات".

وأشار إلى أن البنكين مختلفين، وبينهما تكامل، وطريقة توزيعهما لقطاع التجزئة مختلف، ويتوقع أن لا يكون هناك تشارك كبير للمقرضين بين البنكين.