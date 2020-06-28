هذه حصة الأهلي.. ولماذا يميل التقييم لصالح سامبا؟

أكد الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، هشام أبو جامع، أن تقييم الصفقة المرتقبة للاندماج بين البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، في سوق الأسهم السعودية يمنح ثلثين للأهلي وثلثا لسامبا في الكيان الجديد.

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وأضاف أبو جامع في مقابلة مع "العربية" أن إعلان الصفقة الحالية المرتقبة جاء عبر رؤية واضحة وهناك خطة جرى إعلانها بالتفاصيل تقريباً، كما أن هناك تفاصيل مرتقبة مع التطورات.

واعتبر أن التقييم الحالي يميل بزيادة نسبتها 20% بالنسبة لمجموعة سامبا المالية، مرجعاً سبب ذلك إلى وضع عدة سيناريوهات تشمل وجود مخصصات كبيرة غير معتادة في سامبا مع الإدارة الجديدة، وجرى عكس قيمة هذه المخصصات في التقييم.

وأكد ضرورة ضفقات الدمج على مستوى بنوك السعودية، لأن المملكة بحاجة لكيانات مصرفية تنافس على مستوى دولي، خاصة مع وجود الشركة الأكبر رأسماليا بالعالم وهي أرامكو، ووجود سابك الرابعة عالميا في قطاعها، بينما لا توجد بنوك سعودية تضاهي هذه الأحجام.

وقال إن على البنوك السعودية، التفكير بتضخيم رؤوس أموالها عبر الدمج من أجل تعزيز خدمات الثروات داخل المملكة واستقطاب خدمات الثروات من خارج المملكة.

يذكر أن البنك الأهلي التجاري السعودي أعلن توقيعه اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية، الخميس الماضي، لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية.