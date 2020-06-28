سهما الأهلي وسامبا يقفزان بأول جلسة بعد إعلان دراسة الاندماج

تصدر كل من سهمي البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية قائمة الأسهم الرابحة في السوق السعودي اليوم الأحد.

وجاء سهم سامبا في المرتبة الأولى من حيث الارتفاعات، بعد أن صعد عند الإغلاق بنسبة 9.86% ليصل إلى 26.3 ريال للسهم. بتداولات بلغت قيمتها 33.3 مليون ريال، وبحجم 1.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 336 صفقة.

وحقق سهم البنك الأهلي التجاري، مكاسب قوية بنسبة 4.97%، ليصل إلى 39.1 ريال للسهم. وتصدر السهم قائمة الأسهم النشطة، من حيث القيمة بعد مصرف الراجحي، بتداولات بلغت قيمتها 213.5 مليون ريال.

كانت السوق المالية السعودية، تداول، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، أنه تم رفع تعليق تداول سهمي البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية.

موضوع يهمك اعتبر رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية"، أن صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الأساسي... GIB: اندماج "سامبا" و"الأهلي" سيولد كيانا بأصول 784 مليار ريال بنوك وتمويل

يأتي ذلك بعدما أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي توقيعه اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية اليوم الخميس لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية.

واعتبر رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية"، أن صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الأساسي لصفقة الاندماج المحتملة بين البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية.

ولفت إلى أن الكيان الجديد الذي سينجم عن هذا الاندماج، سيولد بنكا بإجمالي أصوله تقارب 784 مليار ريال، ومجموع قروض تبلغ 425 مليار ريال، وبإجمالي ودائع 533 مليار ريال.