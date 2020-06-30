الجنيه المصري يعاود الارتفاع مقابل الدولار

بعد أيام من تسجيل خسائر طفيفة، عاد الجنيه المصري إلى الارتفاع أمام الدولار في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وفي ختام تعاملات أمس الاثنين، سجل سعر صرف الدولار الأميركي انخفاضاً طفيفاً في عدد من البنوك المصرية ليسجل مستوى 16.09 جنيهاً للشراء، و 16.19 جنيهاً للبيع.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سعر الجنيه أمام الدولار في بنكي الإسكندرية وقناة السويس، ليبلغ نحو 16.08 جنيهاً للشراء و 16.18 جنيهاً للبيع.

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وكذلك ارتفع سعر صرف الجنيه في كل من كريدي أغريكول والبنك التجاري الدولي، ليسجل 16.09 جنيهاً للشراء و 16.19 جنيهاً للبيع على التوالي.

وارتفع أيضاً سعر صرف الجنيه المصري في المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي والتعمير والإسكان ليسجل 16.09 جنيهاً للشراء و 16.19 جنيهاً للبيع بالترتيب.

وسجلت العملة المصرية ارتفاعاً في بنك عَـوده ليسجل الجنيه مستوى 16.11 جنيهاً للشراء و16.21 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 16.10 جنيهاً للشراء و 16.20 جنيهاً للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 16.09 جنيهاً للشراء، و 16.19 جنيهاً.

وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 16.09 جنيهاً للشراء، و 16.19 جنيهاً للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار في بنك القاهرة مستوى 16.11 جنيهاً للشراء، و 16.21 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي مستوى 16.11 جنيهاً للشراء، و 16.21 جنيهاً للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر صرف الدولار مستوى 16.11 جنيهاً للشراء، و 16.21 جنيهاً للبيع.

ومؤخراً، أعلن البنك المركزي المصري، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، حيث تم استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر إبريل الماضي في تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

كما تم سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، هذا بالإضافة إلى خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.