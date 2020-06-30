هيئة الزكاة للعربية: تفاصيل رفع ضريبة القيمة المضافة لـ15%

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في السعودية، حمود الحربي، في مقابلة مع "العربية" أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5% إلى 15% بداية من يوم غد الأربعاء الأول من يوليو 2020.

وأضاف الحربي أن هناك مرحلة انتقالية لتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 مايو 2020، والتي ستواصل دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5% حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو حتى تجديد أو انتهاء العقد أيهم أقرب، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5% إلى 15%.

وأوضح أنه بالنسبة للعقود مع الجهات الحكومية المبرمة قبل 11 مايو فإن التوريدات بهذا العقد سوف تستمر بنفس النسبة حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو انتهاء العقد أيهما أقرب، وينطبق هذا على السلع التي جرى إصدار فواتيرها أو توريداتها قبل يوم 11 مايو الماضي.

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وقال إن الهيئة ومنذ إعلان رفع نسبة الضريبة قامت بجهود من عدة نواحي تشمل تطوير المعرفة والتوعية، وتطوير التقنيات لدى الهيئة ولدى المكلفين، بجانب الجولات الرقابية.

وأضاف أن الهيئة عقدت أكثر من 12 ورشة عمل خلال شهر يونيو، بعد قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب بث مباشر وإرشادات مختصرة ونماذج وأمثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إرشادات وأمثلة فعلية، لتوعية الموردين والمستهلكين بالتغير الحاصل.

ومن الناحية الرقابية، قال الحربي إن الهيئة قامت بالتأكد من الالتزام عبر أكثر من 50 ألف جولة تفتيشية هذا العام، رصدنا من خلالها أكثر من 7 آلاف مخالفة.

وأضاف أن الهيئة قامت منذ إعلان رفع نسبة الضريبة بأكثر من 2000 جولة رقابية نتج عنها 355 مخالفة.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعت أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالموعد المحدد، مؤكدةً استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.